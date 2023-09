Sophie Turner załatwia sprawunki z córką na rękach zaledwie KILKANAŚCIE GODZIN po tym, jak pozwała Joe Jonasa (FOTO)

Po tym, jak Joe Jonas i Sophie Turner ogłosili, że szykują się do rozwodu, media zaczęły im poświęcać znacznie więcej uwagi. Oczywiście nie bez powodu, bo wygląda na to, że na rozstanie w przyjaźni raczej nie ma co liczyć. W czwartek portale plotkarskie obiegły wieści, że aktorka złożyła do sądu pozew przeciw (wciąż jeszcze) mężowi. Poszło o rzekome przetrzymywanie paszportów ich córek.