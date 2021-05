Była dziewczyna Zaca Efrona wspomina TOKSYCZNY związek z "amerykańskim aktorem": "Miałam WYPRANY MÓZG"

Mia 46 min. temu zgłoś do moderacji 32 7 Odpowiedz

Byłam w takim związku i wiem o czym mówi ta kobieta. Na początku super, świetnie, a już po około miesiącu zaczęło się moje małe piekło. Robił wyrzuty o wszystko, wymyślał nowe tematy do kłótni, dosłownie wymyślał. Raz oskarżył mnie o zdradę, chociaż nie miał żadnych podstaw, ale on je sobie wymyślił, jakby pisał scenariusz do filmu. Spróbujcie porozmawiać z kimś takim, jak to zrobić skoro druga strona ma zupełnie inny widok na świat? Codziennie robił mi raporty jak się cały dzień zachowywałam i co zrobiłam nie tak. Powiedzieć takiej osobie, że jest "chora" to jak dać mu pożywkę, wszystko odwrócą o 180 stopni. Po 3 miesiącach kazałam mu wypie*dalać, a teraz jestem na 100% pewna opowiada jaka byłam zła, jak go zdradzałam i zostawiłam. Był też niepełnosprawny i całe życie porządkował temu, coś na zasadzie typa od "to dlatego, że jestem rudy?!", też szukał winy.