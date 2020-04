Zac Efron NIE CHCE MIEĆ ŻADNEGO KONTAKTU Z Vanessą Hudgens. Odmówił jej wspólnego występu...

Hit "All In This Together" pochodzący ze słynnego "High School Musical" zyskał ostatnio drugą młodość, stając się viralem w mediach społecznościowych. Piosenka traktująca o solidarności i wspólnym pokonywaniu trudności zrobiła się wyjątkowo aktualna w dobie pandemii. Stacja ABC zdecydowała się zaprosić aktorów produkcji Disneya, by po latach znów zaśpiewali utwór.