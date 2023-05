Była koleżanka gorzko o Meghan Markle. "Poczułam się, jakby kazała mi spieprzać"

ktcn 59 min. temu zgłoś do moderacji 19 12 Odpowiedz

Kuzynka króla Karola III BRONI Meghan Markle. "Royalsi nikogo nie oszczędzają"Kobieta w wywiadzie dla "The Post" przyznała, że nękające traktowanie osób "z zewnątrz" jest typowe dla członków rodziny królewskiej. Oxenberg przez lata mogła bowiem obserwować brytyjską rodzinę królewską, bowiem podczas dorastania spędziła z nimi trochę czasu.Brytyjska rodzina królewska ma bogatą historię nękania nowoprzybyłych - zwłaszcza kobiet, które spotykają się z royalsami. Tylko te, które są twarde, przetrwają - mówiła podczas wywiadu. Oxenberg przekazała również wiadomość do Meghan, mówiąc, że "to, przez co teraz przechodzi, jest piekielnym rodzajem znęcania się". Przyznała również, że jeśli tylko uda jej się to przetrwać, to i tak zapewne niedługo pojawi się ktoś nowy, "kto będzie przyjmował ciosy".Kobieta podkreśliła jednak, że "royalsi nikogo nie oszczędzali", nawet Kate Middleton, która na samym początku również nie miała łatwo. Kiedy książę William, teraz następca tronu, spotykał się z Kate Middleton przed ich ślubem w 2011 roku, rodzina królewska uznała za całkiem zabawne nazwanie ją przez brytyjską prasę "Kate Middle Class" ("Kate Klasy Średniej) - wyjawiła w wywiadzie.. Oxenberg przypomniała nawet sytuację z końca lat 70., gdy Michał z Kentu, kuzyn królowej Elżbiety II, zaczął spotykać się z obecną żoną Marie-Christine von Reibnitz. Traktowali ją w taki sam sposób, jak teraz Meghan. Drwiąco i z brakiem szacunku - relacjonuje. "Meghan Markle mogę powiedzieć jedno: to, przez co przechodzisz, jest piekielnym rodzajem znęcania się. Jeśli tylko to przetrzyma, pojawi się ktoś nowy, kto będzie przyjmował ciosy. Nikomu nie odpuszczą - powiedziała Oxenberg w rozmowie z gazetą "New York Post".