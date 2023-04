Rodzina Meghan Markle ATAKUJE ją w nowym dokumencie! "Obudziła się pewnego dnia w nowym świecie i zdecydowała, że ​​nie ma rodziny"

Ttieie 33 min. temu zgłoś do moderacji 53 8 Odpowiedz

Każda toksyczna rodzina mówi, ze jest bardzo dobra, poświęcili dużo dla dzieci, trzymają się razem, a jak ktoś się wyłamie to by go zagryźli. Jakby byli tacy super, to nie ma siły w świecie, żeby ktoś się odciął na stałe. Choćby na święta warto się spotkać. W ich przypadku nie bardzo, jak ich słucham i widzę prywatne zdjęcia Meghan, to już wiem jakie to osobniki.