Wyciekły szczegóły nowego wywiadu Samanthy Markle na temat Meghan. "UKRYWANE materiały zadziwią świat"

adam 33 min. temu

Zawiść, zazdrość nie prowadzą do niczego dobrego, Meghan nawet napisała kiedyś list do ojca, ale poszedł z nim prosto do mediów. Wiadomo, że media dobrze mu zapłaciły, ta rodzina (oprócz córki Samanthy) nie pracuje i żyje z tego, że opowiedzą coś na temat Meghan. Ona powinna się na nich uodpornić i nie reagowac na ich zaczepki. Harry nie chce ich widzieć, nie ma z nimi kontaktu, to ich denerwuje i będą go oczerniać. Niech sie pastwią, skoro daje im to radość życia.