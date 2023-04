Meghan Markle i książę Harry "przyłapani" na meczu koszykówki. Chciał pocałować ją przed kamerami... (ZDJĘCIA)

hm heh 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myślicie że Kejt jest jest takim dobrotliwym aniołkiem , po buzi widać że to władcza zołza . Przypomnijcie sobie jak się ubierała gdy jako panienka polowała na Wiliama , w jakich klubach bywała i jak się tam bawiła . Teraz oczywiście wszyscy źli , tylko ona jest święta . Walka o tron i Harego trzeba było odsunąć , pokazać w jak najgorszym świetle więc wcale się nie dziwię Haremu że zrobił to , co zrobił.