Meghan Markle wystąpiła publicznie po dłuższej przerwie! Fani twierdzą, że wygląda inaczej: "NIE POZNAŁAM JEJ" (FOTO)

Margo 3 min. temu

Jasniejsze brwi ( i wlosy), tluszcz z policzkow podniesiony na wysokosc kosci policzkowych ( teraz to najpopularniejszy zabieg, stad wlosy ulozone tak, by zakryc jeszcze ewentualne slady), ciezszy podklad jakby przestala sie przyciemniac, bronzera tez mniej- wyglada bardzo dobrze, ale niepodobna do siebie.