Meghan Markle z dużym ciążowym brzuszkiem pozuje do zdjęcia z Harrym i Archiem (FOTO)

Dziwią mnie same negatywne komentarze... ja tam ich lubię. Są normalna, fajna rodzina. Sporo osób zarzuca im ze są hipokrytami, którzy pragnęli prywatności a teraz nagle wyskakują z wywiadem i publikują zdjecia. A ja myśle sobie, ze oni po odłączeniu sie od rodziny sami mogą decydować o tym kiedy i w jaki sposób pokazują siebie a wywiad był w pewnym stopniu oczyszczeniem swojego imienia i pokazanania krolewskiejo życia z innej perspektywy. Nie chce mi sie wierzyć, ze tam jest istna sielanka. Szacun dla Harrego. Mało, który facet zrobilby to co on po to zeby chronić swoją rodzine.