Meghan Markle jednak nie oszczędziła Kate Middleton w rozmowie z Oprah! "Doprowadziła mnie DO PŁACZU"

Jaan 12 min. temu

A jeśli podczas maratonu przygotowań do ślubu panie spięły się o drobiazg, co sama przyznaje, to tym bardziej po co to wywlekać? Przeprosiła i kwiaty przysłała, a ta dalej swoje. A tak naprawdę, to mogło być i tak, że Kate dla świętego spokoju i polepszenia atmosfery przysłała jej kwiaty i powiedziała przepraszam. Przecież rodzina królewska nie będzie teraz prostować każdego jej słowa, prawda? Ani oświadczać, że tak naprawdę Meghan była niemiła, a Kate tylko jej tłumaczyła zasady. Meghan wie, że może sobie w TV o szczegółach tworzyć, co chce, RK w pyskówki nie wejdzie publicznie.