Meghan Markle OSZCZĘDZIŁA Kate Middleton w wywiadzie dla Oprah? "Mówiła o niej same MIŁE RZECZY"

Hej czy zapoznałas się z przszloscia w pierwszym małżeństwie Meghan, czy masz wiedzę o Meghan o życiu jej rodzinnym .. czy masz wiedze jak pilnie Meghan szlifowala wiedzę o rodzinie krolewskiej i dlaczego rozwiodlasie z pierwszym mężem.. Jaka przeszła drogę podstępna do zdobyciaHarrego... Meghan to zawzięta osoba po trupach celu!!! Meghan to osoba za serca ból za wszelką cene do celu zaplanowanego!! Koniec i kropka!!!!