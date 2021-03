Kinga Rusin surfuje na Malediwach w oczekiwaniu na wywiad Meghan i Harry'ego: "Już zaopatrzyłam się w popcorn" (FOTO)

nicki 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

czy to tylko mnie ten wywiad nie interesuje. nie znosze nagonki na meg ale ich pr mnie nie interesuje. dziwne, ze palac nie zaja sie sledztwem w sprawie andrew li epstein lub fergie bioraca lapowki w zamian za spotkanie z andrew, podpita normalnie przyjmuje kofer z money(!) i obgaduje rodzinke. moze sie tym nie zajeli, bo andrew by sie tez oberwalo nie tylko fergie.a teraz nagle przejeci tym jak meg traktowala asystentki. jesli zle traktowala to powinna za to odpowiadac, ale do tej pory mieli to w d... , a jak filip sie do wszystlich odnosil tez mieli gdzies.