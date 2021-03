Piers Morgan MIAŻDŻY wywiad Meghan i Harry'ego u Oprah: "SPĘDZILI DWIE GODZINY, SR*JĄC NA WSZYSTKO"

AGATA 9 min. temu zgłoś do moderacji 11 5 Odpowiedz

Podzielam zdanie Piersa w 100% Najśmieszniejsze jest to ,ze Harry w ogóle nie zrozumiał w co Meghan go wpakowała . Przecież on nie ma teraz dokąd wracać ,przez ten wywiad jest spalony u wszystkich łącznie z ludem (Anglikami) on sobie naprawdę nie zdawał sprawy, że w tym całym wywiadzie nie chodzi o niego ,nie chodzi o Diane, Archiego czy kogokolwiek. Chodzi tylko o Meghan i o zemstę za to, że nie została należycie według niej potraktowana . W niemieckiej telewizji był już wywiad z samym Harrym w którym kilka razy podkreślił, że monarchia go bardzio zawiodła, bo odchodząc nie dostał tyle kasy ile by chciał, jak to określił na spokojne życie jego rodziny i ,że odmówiono im ochrony . Za co kasa ,za co ochrona ?Przecież to fundują zwykli śmiertelnicy dla których on wraz z tym wywiadem umarł