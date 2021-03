Serena Williams wspiera Meghan Markle po wywiadzie u Oprah: "Każdego dnia uczę się od niej, CZYM JEST SZLACHETNOŚĆ"

Mmm 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Wiecie co... ja uwazam, ze ludzie powinni byc oceniani za czyny, nie za wyglad. Niestety to nie jest mozliwe. Kazdy mierzy sie z jakimis stereotypami czy uprzedzeniami dot plci, rasy, statusu materialnego, wygladu, pracy, itp itd. My po prostu nie umiemy zaakceptowac innosci i uwielbiamy narzucac innym swoje zdanie. To jest bardzo przykre i nie da sie tego zmienic w ciagu jednego pokolenia. Jednak w 2 strone- twierdzenie, ze konstruktywana krytyka to rasizm to juz duza przesada, a afroamerykanie graja ta karta non stop. Uwazam, ze azjaci sa bardziej dyskryminowani, ale jakos w kolko nie krzycza o rasizmie tylko biora sie do roboty i ciezka praca udowadniaja ile sa warci.