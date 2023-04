Meghan Markle nie pojawi się na koronacji Karola. Wcześniej wysłała do niego list

Franka 2 godz. temu zgłoś do moderacji 232 35 Odpowiedz

Meg to osobowość antyspołeczna bez poczucia winy stosująca manipulacje żeby odciąć harrego on bliskich wtedy może z nim robić co chce a ze ona za mądry nie jest i emocjonalnie to nadal 10 latek który stracił matkę to mu to imponuje.