Meghan Markle NIE POJAWI SIĘ na koronacji króla Karola III. Zagraniczna prasa ujawnia, co będzie wtedy robić

Książę Harry i Meghan Markle kilka miesięcy temu wywołali niemałe poruszenie, kiedy to wystartowali ze swoim serialem dokumentalnym na Netflixie. W produkcji można było po raz kolejny zobaczyć opowiadających o trudach królewskiego życia małżonków, a nawet kilka prywatnych kadrów z kolekcji Sussexów. Zwierzenia przed kamerą najwidoczniej nie były jednak wystarczające dla syna króla Karola III, bo książę Harry chętnie opowiadał również o książce "Spare" , która to ze szczegółami opisywała jego życie. Nie zabrakło więc zwierzeń o odmrożonym penisie i spotkaniu ze zmarłą matką, która miała objawić mu się pod postacią lamparta.

Meghan Markle nie pojawi się na koronacji króla Karola III

Kilka dni temu po tygodniach spekulacji pojawiła się również informacja o tym, że Meghan Markle nie pojawi się na koronacji króla Karola III, a do Wielkiej Brytanii na oficjalną ceremonię wybierze się tylko książę Harry. Od tego czasu media plotkują, dlaczego ukochana księcia nie pojawi się na wydarzeniu i co będzie robić w tym czasie. Pojawiły się nawet głosy, że Amerykanka nie przybędzie na koronację, ponieważ jej przyjazd nie podobał się księżnej Kate, która miała go "zablokować". Tom Bower, specjalizujący się w tematyce royalsów, twierdził, że Markle zależało na koronacji, ale domagała się kilku przywilejów, na co nie chciała zgodzić się księżna Kate.