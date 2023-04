Meghan Markle nie będzie na koronacji Karola III przez Kate? Królewski ekspert nie ma wątpliwości

Gość 21 min. temu zgłoś do moderacji 10 2 Odpowiedz

Rozumiem to, mialam taka jedna koleżankę w liceum która strasznie obrabiała mi d...ę, taka mitomanka, wymyślone historie na mój temat nie mające nic wspólnego z prawda. Dochodziło to do mnie w plotkach od wspólnych znajomych i bardzo to przezywalam ze osoba której nic nie zrobiłam tak mnie nęka bez powodu i tak kłamie. Potem był ślub bliskiej mi osoby ktora nie znała jej z takiej strony i chciala ja zaprosic na slub. Opowiedzialam o sytuacji i bardzo prosilam zeby jej nie zapraszala, wizja spotkania sie z nia jakgdyby nigdy nic byla dla mnie traumatyczna. Na szczescie ta osoba biorąca slub wykazala sie zrozumieniem i nie zaprosila jej. Dla niej jej nieobecnosc nie byla wielka strata a mnie to ratowalo wrecz zycie.