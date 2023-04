Meghan Markle nie będzie na koronacji, bo jest W CIĄŻY?! Sensacyjne doniesienia tabloidu

Dziewczynki 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Przytloczony liczba kobiet? . Litości żona i córka go przytłoczyły. No nieźle. A co ma powiedzieć ojciec trzech córek. Pan Harryma przeciez jeszcze syna. Hahaha. Niech się mnożą, a co jak będą siostry bliźniaczki. Strach się bać o psychikę Harrego.