Kate i William są BARDZO ZADOWOLENI z nieobecności Meghan Markle na koronacji?!

Jovanka 8 min. temu zgłoś do moderacji 15 3 Odpowiedz

Mieć możliwość brania udziału w wydarzeniach historycznych, spotykania najwybitniejszych ludzi tego świata, działań, które mogły by przejść do historii. I rzucić to wszystko dla wątpliwej jakości towarzystwa celebrytek typu rodzinna Kardashian. Nigdy tego nie zrozumiem.