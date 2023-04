Książę Harry pojawi się SAMOTNIE na koronacji ojca. Wiemy, jak król Karol zareagował na wieści o nieobecności Meghan Markle

Gość 11 min. temu zgłoś do moderacji 7 3 Odpowiedz

Idealny przykład i dowód na to jaką rolę spełnia Harry w tym małżeństwie.Żonka aferzystka skłóciła całą rodzinę w sumie to dwie bo ze swoją również nie utrzymuje kontaktu, odizolowała męża z ulubieńca Brytyjczyków stał się pośmiewiskiem i wielkim rozczarowaniem.Magh zrobiła swoje ale konsekwencje ponosi Harry .To On musi stanąć twarzą w twarz z tymi których oczernili , musi wysłuchiwać buczenia ze strony Brytyjczyków i to On stoi sam z tyłu zamiast być w pierwszym rzędzie wraz z bratem.Smutny widok.A Megh stosuje słabą wymówkę że zostaje z dziećmi , zresztą za każdym razem tą samą gdy Harry musi przyjechać do Brytanii .Zwykłe tchórzostwo.