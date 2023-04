Książę Harry przybędzie na koronację króla Karola III. Wiadomo, co z Meghan Markle

Matuzalem 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Kto w rodzinie Windsorów był rudy? James Hewitt trochę. Raz na jakiś czas pojawia się na łamach prasy także ze względu na jedną plotkę, która stale powraca na pierwsze strony gazet. Chodzi o spekulacje, jakoby to on, a nie król Karol III, był biologicznym ojcem księcia Harry'ego. Mimo że oficjalnie do pierwszego spotkania księżnej Diany i jej kochanka doszło dwa lata przed narodzinami młodszego wnuka Elżbiety II, media i tak snuły (i snują do dzisiaj) teorie spiskowe.