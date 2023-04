Księżna Kate ŹLE WSPOMINA spotkanie z Meghan Markle na pogrzebie królowej! "Najtrudniejsza rzecz"

otóż 15 min. temu zgłoś do moderacji 4 13 Odpowiedz

Kate z matką od lat planowały usidelnie Williama. Gdy po latach oczekiwania się to udało i Kate z kupieckiej rodziny Goldsmith wyrobiła sobie pozycję na dworze to nagle pojawiła się Meghan and ...all eyes on Meghan. Stąd Kate jest zazdrosna, bo wszyscy skupiają się na Meghan, która przebija Kate urodą i osobowością.