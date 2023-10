Była najmłodszą zwyciężczynią loterii w Wielkiej Brytanii. Wygrała majątek i szybko ROZTRWONIŁA fortunę. Co się z nią dzieje?

W 2003 roku o Callie Rogers zrobiło się bardzo głośno, a to za sprawą wygranej w National Lottery w Wielkiej Brytanii. Szesnastolatka otrzymała aż 1,8 miliona funtów, czyli niecałe 10 milionów złotych. Nastolatka nie znała jeszcze wartości pieniędzy i w bardzo lekkomyślny sposób trwoniła fortunę. Bawiła się na imprezach, na których często był dostęp do narkotyków. Za około 18 tysięcy postanowiła zrobić sobie operację biustu. Innym razem wydała 300 tysięcy funtów na ubrania. Wydała też 500 tysięcy funtów na to, na co ochotę mieli jej bliscy. Zbyt późno zorientowała się, że niektórzy chcieli ją tylko wykorzystać finansowo...

Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają. W tym przypadku się to potwierdziło. Dziewczyna zmagała się z depresją i miała myśli samobójcze. Co więcej, "The Sun" podał informację, że Callie Rogers uczestniczyła w wypadku samochodowym, będąc pod wpływem kokainy. Otrzymała zakaz prowadzenia pojazdów. A w 2018 roku doszło do pobicia, kiedy to zaatakowały ją dwie kobiety.