Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka KOMENTUJE wyrok sądu ws. utraty jego praw rodzicielskich do Inez: "Nie mogło być inaczej"

Jakub Rzeźniczak wraz z obecną żoną Pauliną wkrótce powitają na świecie córkę. Nie będzie to jednak pierwsza pociecha piłkarza. Kilka lat temu Rzeźniczak zaliczył płomienny romans z Eweliną Taraszkiewicz . Miało to miejsce, gdy był jeszcze mężem Edyty Zając , a owocem namiętnych chwil jest córka Inez .

Była partnerka Rzeźniczaka komentuje wyrok sądu ws. odebrania piłkarzowi praw rodzicielskich

Mama Inez, Ewelina Taraszkiewicz, w rozmowie z "Faktem" wyznała, że czuje radość i ulgę po wyroku sądu. Była partnerka Rzeźniczaka zwraca uwagę na to, że teraz będzie łatwiej jej podejmować pewne decyzje, co do córki.

Jestem zadowolona z powodów praktycznych. Wszystkie decyzje dotyczące Inez, na przykład przedszkola, wymagały zgody drugiego rodzica. On jednak mieszka bardzo daleko i gdyby cokolwiek się stało i byłaby potrzebna szybka zgoda, byłby problem, nawet gdybyśmy nie byli pokłóceni, a co, dopiero gdy nasze stosunki nie są najlepsze. Natomiast zdarzały się już sytuacje złośliwe, także utrudniające nam życie, gdy na przykład nie można było się do niego dodzwonić. Uważam, że jest to prawidłowa decyzja i że nie mogło być inaczej — dodała.