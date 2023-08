Internauta zapytał Magdalenę Stępień, czego życzy Jakubowi Rzeźniczakowi i Paulinie. Modelka ODPOWIEDZIAŁA

Mini 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jakoś mało w to wierze. Są to bajki dla dzieci. Jeśli mi partner by coś takiego zrobił, to nigdy bym nie zapominała i nie wybaczyła. Natomiast szukałaby sprawiedliwości. Dlatego tez istnieją sady i karzemy ludzi za najdrobniejsze przewinienia.. ludzie musza mieć poczucie sprawiedliwości inaczej nie potrafimy funkcjonować.