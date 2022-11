Magdalena Stępień mówi w wywiadzie o żalu do Jakuba Rzeźniczaka: "Ten człowiek jest już dla mnie OBOJĘTNY..."

Dokąd Świat Z... 40 min. temu zgłoś do moderacji 71 2 Odpowiedz

Może to dla niej forma terapii. Ja sama mam dziecko niepełnosprawne i mam ochotę wszędzie mówić o tym na co zwracać uwagę, gdzie szukać pomocy, o tym jak się czuję, że przez błąd medyczny lekarza moje dziecko nie będzie miało zwykłego życia, że cała rodzina cierpi, a ja muszę być wychowawca, terapeuta, nauczycielem, fizjoterapeuta, a na końcu mamą. Dopóki nikt z Was nie znajdzie się w takiej sytuacji, to nie ma żadnego pojęcia co się czuje i jakbyście żyli po prostu. Dużo siły wszystkim mamom.