Była partnerka Travisa Barkera nazywa go kobieciarzem i odpala się na Kardashianki. To one miały ZNISZCZYĆ jej relacje z dziećmi: "P*erdolcie się"

Była żona Travisa Barkera się na niego odpaliła

P*erdolcie się. Jesteście obrzydliwi. Usunęłam się, aby nie mogli nawiązać więzi z moimi dziećmi przez nienawiść do mnie. Róbcie, co musicie, a kiedy będziecie gotowi, będę tu na was czekać z bezwarunkową miłością. Jako wasza matka - zwróciła się do Landona i Alabamy.