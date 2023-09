Była partnerka Wojciecha Szczęsnego PRĘŻY SIĘ w bikini na Sycylii. Fajne ma życie? (FOTO)

Była partnerka Wojtka dzieliła z nim pasję do sportowych zmagań, lecz mimo potencjału, porzuciła karierę lekkoatletki na rzecz studiów prawniczych . Związek Szczęsnego i Dziwiszek nie przetrwał próby czasu i rozpadł się w przyjaznej atmosferze ponad dekadę temu. Choć oficjalna przyczyna ich rozstania nie jest znana, sporo plotkowano na temat utrudnień związanych z dzielącymi zakochanych odległościami. Ostatni raz para była widziana razem na weselu Anny i Roberta Lewandowskich .

Lata temu była w związku z Wojciechem Szczęsnym. Co dziś słychać u Sandry Dziwiszek?

Choć popularność Sandry Dziwiszek nieco przygasła po rozstaniu ze Szczęsnym, rodzime media wciąż sporadycznie przyglądają się jej codziennym poczynaniom. Nieco ponad rok temu modelka chwaliła się, że została adwokatką, zasilając szeregi New York State Bar Association. We wspinaniu się po szczeblach kariery wspiera ją następca Wojtka. Ukochanym Sandry ok kilku lat jest Nicholas Latifi, zawodowy kierowca Formuły 1. Para chętnie dzieli się w sieci wspólnymi zagranicznymi podróżami i romantycznymi chwilami.