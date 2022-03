Była partnerka Wojtka Goli trafiła do "Love Island". Szuka jego SOBOWTÓRA? (FOTO)

W pierwszym odcinku "Love Island" odbyło się tradycyjne parowanie, podczas którego panie i panowie decydują, z kim będą budować romantyczną relację. Tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich edycji, o wyborze drugiej połówki decydowały kobiety, stając przed ustawionymi w szeregu mężczyznami. Uczestnicy mogli okazać swoje zainteresowanie potencjalną partnerką, wychodząc do przodu, jednak ostateczny wybór należał do dziewcząt. Kolejną niespodzianką było pojawienie się podczas parowania dwóch dodatkowych uczestniczek.