TYLKO NA PUDELKU: Wojtek Gola i Patrycja Izydorczyk ROZSTALI SIĘ

Monikk 34 min. temu

Szok ale ci celebryci są kompletnie niepoważni i niedojrzali emocjonalnie🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️.Kompletnie nie rozumiem jak można rozstać się po miesiącu czy nawet roku . Inny przypadek, jak można się tak ponprostu rozstać biorąc wcześniej ślub np. kościelny?????. Piję do Kurskiego jak i innych celebrytek/celebrytów czy wy jesteście normalni???!raczej nie, sądząc po waszych nieodpowiedzialnych zachowaniach niczym dzieci z piaskownicy. Moi dziadkowie do końca byli razem, moi rodzice to samo. Gdzie ja żyję????,🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️ ludzie się pobierają i za chwilę łamią przysięgę która jest już na całe życie jak stygmat, jak święcenia kapłańskie. Przysięgacie nie tylko swojej drugiej połowie ale też i samemu Bogu." Co Bóg złączy człowiek niech nie roździela"- nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny, jest to złamanie prawa które ustanowił sam Bóg. Jeśli ksiądz daje "rozwód "kościelny jawnie łamie prawo i popełnia grzech ciężki. Biorąc ślub kościelny trzeba się dobrze zastanowić czy oby to jest ta osoba na całe życie czy tylko na chwilę,każda chce założyć suknię ślubną oczywiście białą(oznaka czystości fizycznej jak i duchowej)razem z welonem(symbol dziewictwa)wszystko na pokaz aż zalatuje kłamstwem i hipokryzją, pytam się z czym wy do Boga?????!, z czym do Kościoła bezbożnicy?????! byle urządzić pokazówkę dla gawiedzi. Kurski to już w ogóle złamał dekalog Boski, złamał przysięgę jak i przykazania. Grzeszy i to świadomie razem ze swoją obecną partnerką tak jak ksiądz który udzielił mu "rozwodu" będzie odpowiadał przed samym Bogiem. Strach pomyśleć co ich spotka po śmierci. Powtarzam jeszcze raz dla Boga nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny, od ślubu kościelnego nie ma tzw suspendy, to jest stygmat na całe życie. Jeśli weźmiecie ślub kościelny i po kilku latach zaczniecie życie(zamieszkanie pod jednym dachem)z nowym partnerem grzeszycie więc i w żadnym kościele nie dostaniecie rozgrzeszenia z grzechu w którym świadomie trwacie, nie istnieje w takich przypadkach postanowienie poprawy jak i zadośćuczynienie Bogu jak i bliźniemu dlatego spowiedź jest nie ważna. Przyjęcie Komuni Św. w stanie grzechu jest grzechem ciężkim tak ciężkim jak profanacja Hostii. Sakrament ślubu kościelnego to nie jest zabawka którą można porzucić gdy wam znudzi takie osoby poniosą srogie konsekwencje swoich nieodpowiedzialnych decyzji.