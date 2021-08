Wojtek Gola wspomina: "ŻYŁEM OD KREDYTU DO KREDYTU" (WIDEO)

Ilona 54 min. temu zgłoś do moderacji 60 4 Odpowiedz

Szczerze? Wierzę w to... sama mam kredytów i kart kredytowych na ponad 150 tysięcy złotych. I wcale nie na wystawne życie, nie na nowy telewizor. Skończyłam studia, całe pięć lat dojeżdżałam autobusem z innej miejscowości, żeby zaoszczędzić. Poszłam do pracy, dostałam awans, dobrze zarabiałam, miałam odłożone 40 tysięcy... a potem zaczęły się problemy zdrowotne. I co z tego, że cały czas płaciłam na ubezpieczenie zdrowotne? Jak na kasę chorych miałam terminy za kilka lat, a ja pilnie potrzebowałam pomocy. W dodatku jedna lekarka na kasę chorych leczyła mnie złymi lekami, które pogorszyły mój stan. W ostatniej chwili trafiłam do prywatnego lekarza. Ale leczenie prywatne pochłonęło całe oszczędności. A to było jeszcze mało. Musiałam ratować się kredytami, żeby walczyć o życie. Przez chorobę i leczenie bardzo zmalały mi zarobki. Nie miałam innego wyjścia jak ratować się kredytami i kartami, żeby zapłacić za lekarza, za leki, za rachunki... Na szczęście już powoli wracam do pełni zdrowia, choć i tak jeszcze jest mi ciężko. Pracuję już na pełny etat, wróciły mi premie, bo siedzę nad pracą nocami, staram się.... miesięcznie spłacam prawie 2 tysiące rat. Dobrze, że jak spłacam karty, to mogę od razu skorzystać z tych pieniędzy. Ale nie mogę się doczekać dnia, w którym pozbędę się tych kredytów. Nie wiem po co tylko wciąż płacę na składki zdrowotne, skoro gdy zachorowałam, to musiałam prosić banki o pomoc w leczeniu...