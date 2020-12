Była żona Daniela Martyniuka POZUJE Z CÓRKĄ w świątecznej sesji! (ZDJĘCIA)

... 6 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Pod zdjęciami nawet nie napisali z tylko Russosic tak jakby było to jej nazwisko . Nie ładnie tak wyrażać się o kobiecie , bez nazwiska ? Ona ma swoją godność jak każdy człowiek i godnie się do niej zwracajcie Ludki z Pudelka , tak się powinno do was zwracać , nie po imieniu i nazwisku tylko imię i z Pudelka.