Była żona Hugh Hefnera wróciła do naturalnego wyglądu: "Usunęłam z mojego CIAŁA WSZYSTKO, CO SZTUCZNE" (FOTO)

Mimo kontrowersyjnych zachowań, Hugh Hefnerowi pod koniec życia udało się odnaleźć prawdziwą miłość. Na ślubnym kobiercu stanął u boku modelki Crystal Harris , z którą pozostał w związku małżeńskim aż do śmierci. Wdowa określała go jako " amerykańskiego bohatera, pioniera, miłą i skromną osobę".

Po ostatnich kilku latach pozostawania sobą w mediach społecznościowych czuję, że wszyscy, którzy są tu ze mną faktycznie interesują się i są zaangażowani w moje życie w pozytywny sposób - zaczęła. W ciągu pięciu lat moje konto się zmieniło. Od publikowania postów nieodpowiednich do wyświetlania [potocznie związanych z pornografią - przyp. red.] do publikowania postów z mojego prawdziwego, nadającego się do wyświetlania życia. Wcześniej żyłam dla innych ludzi, aby ich uszczęśliwić, w międzyczasie cierpiąc - pisała.

Jak większość z was wie, zyskałam obserwatorów podczas mojej ery w "Playboyu". Seks się sprzedaje. Nie wiem, czy czułam się silniejsza, ubierając się skąpo i odsłaniając dekolt, czy miałam wrażenie, że tego się ode mnie oczekuje. Teraz ze stuprocentową pewnością mogę stwierdzić, że to skromność dodaje mi siły. Usunęłam z mojego ciała wszystko, co sztuczne i skasowałam wszystkie stare zdjęcia. Jestem bardziej autentyczna, wrażliwa i czuję, że należę do siebie - oznajmiała z dumą.