Byłe "króliczki Playboya" wspominają życie w willi Hugh Hefnera: "Czułam się, jakbym była w cyklu obrzydliwych rzeczy"

Czułam się, jakbym była w cyklu obrzydliwych rzeczy i nie wiedziałam, co robić - wspominała pobyt w posiadłości Playboya Holly. - Doszłam do punktu, w którym jakby załamałam się pod presją i poczuciem, że muszę wyglądać dokładnie tak samo, jak każda inna - dodała.

Sposób, w jaki zwracał się do Holly, był dość szorstki. Raz zeszła na dół z czerwoną pomadką na ustach, a on się wściekł. Powiedział, że nie znosi czerwonej pomadki u dziewczyn i musi ją natychmiast zmyć - wspominała, dodając jednak, że Hefner nigdy nie miał w tym temacie pretensji do innych rezydentek posiadłości - Życie z tym każdego dnia było bardzo frustrujące. Te wszystkie dramaty i napięcie. Widziałam, że Madison popada w depresję i smutek, a jej zachowanie zaczynało się zmieniać - kontynuowała Marquardt.

Hef udawał, że nie był zamieszany w zażywanie twardych narkotyków w posiadłości, ale to było zwykłe kłamstwo. Quaalude był wykorzystywany do seksu. Zwykle po prostu brałaś pół [tabletki - przyp red.]. Ale jeśli wzięłaś dwie, mdlałaś (...). Mężczyźni wiedzieli, że mogą sprawić, by dziewczyny zrobiły wszystko, co chcieli, jeśli dali im Quaalude - opisywała Theodore.