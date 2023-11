Była żona Kamila Durczoka ujawnia przyczynę UPADKU dziennikarza i otwiera się na temat ich SYNA: "Martwię się..."

Marianna Dufek mówi o upadku Kamila Durczoka

Nie inaczej było przy okazji drugiej rocznicy śmierci prezentera. Marianna Dufek w rozmowie z serwisem Show News powiedziała m.in., co doprowadziło do upadku jej eks.

Była żona Kamila Durczoka ujawnia, jak afery odbiły się na ich synu

Syn rozmawiał ze specjalistami, dostał genialną instrukcję obsługi do bycia towarzyszem osoby uzależnionej. Bardzo go za to podziwiałam, miał przecież swoje studia. Ojciec, mimo pogłębiających się kłopotów zdrowotnych, znów zdołał się podnieść. Z pompą otworzył na Śląsku portal internetowy Silesion, a junior zaczął tam pracować. To było trudne dla niego doświadczenie - wspomina.