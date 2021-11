Pogrzeb Kamila Durczoka. Padał deszcz i grała orkiestra górnicza... (ZDJĘCIA)

Anna 12 min. temu zgłoś do moderacji 17 11 Odpowiedz

TVN jest tak wredna stacja, że słów brak. Jak Cie chcą zniszczyć to Cie zniszczą. Kobiety mobbingowane, a potem dowiadujemy się że do Dubaju za pieniądze to ok. Ale jak jedna z drugą chce się wybić to je molestują. Kobieta mając szacunek do samej siebie nie dopuszcza do takich sytuacji. Jak ktoś przekracza granice To go tak prostuje słownie, że sam rezygnuje i tyle. Bynajmniej kobieta ma pokazać jasno granice.