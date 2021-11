Znamy szczegóły pogrzebu Kamila Durczoka. W ostatniej drodze rodzinie będzie towarzyszyć orkiestra górnicza

We wtorek rano media obiegły smutne wieści o śmierci Kamila Durczoka . Popularny dziennikarz i były szef "Faktów" odszedł w wyniku komplikacji zdrowotnych, które były przyczyną jego nagłej hospitalizacji. Jak potwierdziła w rozmowie z nami Marianna Dufek , Durczok zmarł w szpitalu po długiej walce z chorobą.

Przypomnijmy, że Kamil Durczok odszedł we wtorek w szpitalu w Katowicach-Ligocie. Jak informowano, w momencie hospitalizacji jego stan był poważny i niestety nie udało się go uratować. Dziennikarz pozostawił po sobie pogrążonych w żałobie matkę, brata Dominika oraz syna Kamila juniora. Po smutnych doniesieniach wspominała go także Julia Oleś.