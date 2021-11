TYLKO NA PUDELKU: Julia Oleś żegna Kamila Durczoka: "Zdążyliśmy porozmawiać w cztery oczy"

Szkoda go, mł... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Osobiście, zawsze go lubiłam. Współczuwałam gdy miał różne zakręty życiowe i zawsze było mi go szkoda. /Nie znałam osobiście/. Z takich "wyżyn" tak spadł na "dno". Długo to przeżywałam. Kamil spokoju na górze Ci życzę, jesteś b.zdolny to tam też znajdziesz odpowiednie miejsce.