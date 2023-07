Byłe "aniołki" Victoria's Secret wspominają kulisy pracy. Modelki nie poznała własna matka

Hhh 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy uważacie ze mam prawo wiedzieć o wszystkich dochodach mojego faceta nawet tych „na boku”? Mieszkamy razem on wie o wszystkim co ja mam. On czasem potrafi zarobić ok 3 tys dodatkowej kasy w miesiącu i mi o tym kompletnie nie mówi. Nie pytajcie skąd wiem xD ale wiem . Czasem narzeka ze nie ma kasy i mówi o pożyczaniu ode mnoe a potem się okazuje ze w portfelu nagle pojawia się gruby plik gotówki .. Co prawda zapewnia wszystko w domu i wszystko opłaca i czasem coś da mi ale dla mnie jego podejście jest jakieś podejrzane bo dla mnie normalnym jest się pochwalić jak się zarobi pieniądze skoro żyjemy razem