Pierwsza w historii modelka Victoria's Secret z zespołem Downa bryluje na rozdaniu nagród w Miami (ZDJĘCIA)

Gość 7 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Wojna informacyjna trwa w najlepsze. Ludzie są jak te owce. Szkoda ze USA która doprowadziła do tej wojny(tak tak czekam na komentarze ze to przecież Putin atakuje Ukrainę w tym momencie jakie USA, co to za głupoty pisze) robi za wybawce i obrońcę. Zabawne że ludzi nie obchodzi do ilu wojn USA doprowadzilo i jak regularnie bombardują zachodnie państwa i w ilu miejscach trwa wojna! Komu zależy na takim ataku na Putina? USA działa jak zawsze. Wykreowac wroga i doprowadzić do wojny atakując w najmniej oczekiwanym momencie. Historia już to pokazała, nic się nie zmienia. I NIE, NIE POPIERAM ATAKU NA UKRAINE.CHODZI MI O DWOISTOSC USA i O PRAWDZIWEJ PRZYCZYNIE. Po Trumpie został im już tylko Putin. Ta wojna była w interesie Bidena. Nie zastanawia was dlaczego tak długo najlepiej wyspecjalizowane wojska przejmują Kijów? Że nic się nie klei? I ta cenzura? Propaganda. Polski rząd należy do Devos. Preludium był covid, teraz wojna, ludzie się śmiali 2 lata temu ale NWO wkracza pełna para. Politycy mówili o tym wprost, wojna też była planowana. Teatrzyk. Nie wierze ze ludzie po propagandzie covidowej to łykneli.3 ostatnie lata niczego nas nie nauczyły, idziemy jak te owce i tak skończymy.