(Były?) chłopak Darii Marx dał popis w "Ninja Warrior", sukces oklaskiwała z jego CÓRKĄ. Fani podejrzewają, że już się ROZSTALI (FOTO)

W czerwcu media rozpisywały się o nowym związku Darii Marx, byłej uczestniczki "Twoja twarz brzmi znajomo" i wykonawczyni hitu "Paranoia". Para zaliczyła nawet swój oficjalny debiut podczas Polsat Super Hit Festival, gdzie stanęli razem przed fotoreporterami. Internauci szybko wyłapali, że kojarzą go m.in. z programów "99 - gra o wszystko" czy "Gogglebox", w których brał wcześniej udział.

Daria Marx oklaskiwała (byłego?) partnera w "Ninja Warrior". Odniósł spory sukces

Choć para publikowała wspólne zdjęcia i "ściankowy" debiut mieli już za sobą, to w pewnym momencie romantyczne relacje w mediach społecznościowych nieco ustały. Tym większe musiało być więc zdziwienie widzów, gdy we wtorek wieczorem Kamil Papis pojawił się w programie "Ninja Warrior", gdzie udało mu się odnieść spory sukces.

W dniu nagrań na widowni gościła też Daria i córka mężczyzny z poprzedniego związku, które nagrodziły sukces Kamila gromkimi brawami, podskakując z radości po pokonywanych przez niego kolejnych przeszkodach. Warto wspomnieć, że piosenkarka wspominała już o pociesze Papisa z innej relacji i - jak sama mówiła w komentarzu dla Plejady - nigdy nie było to dla niej problemem.

Czasami są dwie osoby, które teoretycznie nie mają żadnych zobowiązań i nie chce im się ułożyć. Staram się na to patrzeć przyszłościowo, ale też tak mądrze i z dozą takiego spokoju, choć jestem totalną panikarą. Mi dziecko w ogóle nie przeszkadzało i nigdy nie będzie przeszkadzać - stawiała sprawę jasno.

Ostatecznie Kamil nie pobił rekordu czasu i nie załapał się do najlepszej dwójki, jednak ukończył tor eliminacyjny, co dla wielu i tak jest sporym osiągnięciem. W trakcie emisji na Instagramie podawał dalej nagrania innych, którzy mu kibicowali, a jeden z internautów uchwycił też moment, gdy oklaskiwały go Daria wraz z córką.

Daria Marx już rozstała się z ukochanym? Internauci mają dowody

W dniu emisji odcinka "Ninja Warrior" z udziałem Kamila on sam był w sieci dość aktywny, czego nie można powiedzieć o jego (byłej już?) dziewczynie. Piosenkarka nijak nie odnotowała faktu udziału mężczyzny w programie i próżno było szukać wyrazów wsparcia na jej Instastories, co wzbudziło niepokój wśród komentujących. Ci z kolei szybko dokopali się do kolejnych dowodów.

Wynika z nich, że para mogła się rozstać już po nagraniach do show, ale jeszcze przed emisją odcinka z ich udziałem w telewizji. Nie jest tajemnicą, że programy realizowane są kilka miesięcy wstecz, a w tym czasie wiele mogło się zmienić.

Zdaniem podejrzliwych internautów para nie obserwuje się już na Instagramie, a ich wspólne zdjęcia i posty, w których wyznawali sobie miłość, już zniknęły. Sama Daria z kolei sama niedawno wspominała o "smutku" i "łzach" podczas relacji z samotnej podróży.

Sad girl vibes. Tastes good with tears - pisała wtedy wymownie.

Do tej pory żadna ze stron nie ogłaszała rozstania, jednak zważając na to, że udział Kamila w "Ninja Warrior" nie skłonił jego (eks?) ukochanej do żadnej reakcji, internauci zdecydowanie biorą taki scenariusz pod uwagę. Jeśli tak się faktycznie stało, to wyszło nieco niezręcznie... Warto wspomnieć, że wcześniej w "Gogglebox" Papis występował u boku ówczesnej dziewczyny, Marty, którą poznał w innym programie: "99 - gra o wszystko".

