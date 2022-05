Daria podejrzliwie o Eurowizji: "Nie do końca wierzę w te wyniki. Przykro mi, ale ja WIERZĘ W BIZNES"

Choć od finału 66. Konkursu Piosenki Eurowizji minęło już ładnych parę dni, w rodzimych mediach wciąż budzi on spore emocje. Przypomnijmy, że decyzją jurorów oraz widzów zwycięstwo w konkursie przypadło reprezentującej Ukrainę formacji Kalush Orchestra. Krystian Ochman i jego utwór "River" zajęli zaś dwunaste miejsce. Wyniki Eurowizji 2022 bez wątpienia zapoczątkowały w mediach gorącą dyskusję. Od kilku dni głośno mówi się na przykład o braku punktów dla Polski od ukraińskiego jury, jak również o skandalu wokół głosowania, w który ma być zamieszany także nasz kraj. Wciąż pojawiają się także kolejne komentarze odnośnie eurowizyjnego występu Ochmana - nie brakuje bowiem głosów, że muzyk powinien zająć w konkursie wyższą lokatę .

Po kilku dniach finału trzy grosze do eurowizyjnej dyskusji postanowiła dorzucić niedoszła reprezentantka Polski na Eurowizji 2022, Daria Marx. Przypomnijmy, że podczas krajowych preselekcji do tegorocznego konkursu wokalistka i z utworem "Paranoia" była uważana za jedną z faworytów. Ostatecznie Daria zdobyła 39 procent głosów widzów, przegrywając tym samym z Krystianem Ochmanem, który zgarnął ich 51 procent.

Mamy być z czego dumni. Pomimo słabego wyniku, uważam, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Występ wypadł bardzo dobrze. Szkoda jednak z tą Ukrainą, jakby nie wiadomo do końca, o co chodzi - powiedziała w wywiadzie, przy okazji odnosząc się do zamieszania wokół braku punktów dla Polski od ukraińskiego jury.