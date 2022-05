Ukraiński dziennikarz komentuje skandal z głosowaniem na Eurowizji: "Ukraińcy są OBURZENI! Domagają się wyjaśnień!"

Od soboty nie cichnie dyskusja wokół kontrowersyjnego głosowania ukraińskiego jury podczas konkursu Eurowizji. W dość niespodziewanym zwrocie akcji jurorzy nie przyznali polskiemu kandydatowi ani jednego punktu , choć zwyczajowo już kraje, które łączy serdeczna przyjaźń, zwykły wspierać się podczas plebiscytu europejskiej piosenki. Nastrojów nie uspokoiła informacja, że ukraińscy widzowie jako jedyni obdarowali Krystiana Ochmana maksymalną liczbą punktów . Decyzja jury i tak potraktowana została jako dotkliwy afront. Choć brzmi to dość absurdalnie, wygląda na to, że spora część społeczeństwa kwestię tych paru głosów potraktowała bardzo osobiście.

Ukraińska publiczność jest mocno obrażona, a nawet oburzona na decyzję ukraińskiego jury. Powiem więcej - choć wydaje się to mocno zaskakujące, może nawet paradoksalne, obserwując to, co dzieje się od sobotniego wieczoru w mediach społecznościowych w Ukrainie, można powiedzieć, że ilość głosów oburzenia z powodu głosowania tamtejszego jury, jest o wiele większa niż… tych cieszących się ze zwycięstwa ukraińskiego kandydata. Zrobiłem nawet swego rodzaju eksperyment, umieszczając post na ten temat na swoim profilu. Efekt był fascynujący: w krótkim czasie pojawiły się tam setki komentarzy oburzonych ludzi. Zapewniali, że ukraińskie społeczeństwo w żadnym stopniu nie zgadza się z decyzją jury. Przepraszali. Żądali przeprosin i wyjaśnień.