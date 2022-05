Eurowizja 2022. Przewodniczący ukraińskiego jury wyjaśnia brak punktów dla Polski: "Jesteśmy wdzięczni za pomoc, ale to nie ma ze sobą NIC WSPÓLNEGO"

Robero przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Odwalicie sie matoly w koncu od Januszy,akurat znam czterech i zaden nie roscil zadnych pretensji do Ukrainy slusznie rozumujac ze to zupelnie rozdzielne kwestie. Pomijam juz fakt ze matolstwo nie dostrzega mozliwosci is spora czesc tego typu komentarzy to robota ruskich fabryk trolli ktore dwoja sie i troja by moc wbijac kliny miedzy oba narody. TAk czy owak uzywanie takich sformulowan nie swiadczy wcale o Januszach czy Grazynach ale o was zalosni komentatorzy ktorzy najwyrazniej nie rozumiecie ze jest to zdecydowanie glupie i malo eleganckie podobnie jak ewentualne pretensje do Ukraincow ze nie zaglosowali jak waszym zdaniem powinni.