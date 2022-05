Ukraińska jurorka z Eurowizji znów tłumaczy brak punktów dla Polski. Twierdzi, że doszło do POMYŁKI: "Teraz winę ponosi jury, a inni UMYWAJĄ RĘCE"

Wieści o złości fanów z Polski dotarły najwyraźniej także do ukraińskiego jury, a jedna z tegorocznych ekspertek z tamtejszej komisji, Iryna Fedyshyn , od wczoraj usiłuje tłumaczyć się w imieniu swoim i pozostałych. Zapewniała już, że ma czyste sumienie, a na dowód pokazała nawet kartę do głosowania (co jest swoją drogą złamaniem eurowizyjnych zasad) . Wygląda jednak na to, że wciąż nie wszystkich przekonała.

Przyjaciele, moja złość w tym wywiadzie nie wynika z waszych obelg. Uwierzcie mi, w ogóle nie robi na mnie wrażenia, ponieważ zawsze byłam, jestem i będę z moim narodem. Chociaż teraz jesteście przeciwko mnie, ja rozumiem wasz gniew. To nie był pierwszy raz, gdy zajmowałam swoje stanowisko. Mam bogatą historię artystyczną, właściwie bardziej patriotyczną niż artystyczną. Moje proukraińskie stanowisko zawsze było jasne. (...) To teraz o głosowaniu. Ocena jury: I miejsce to 1 punkt, II miejsce to 2 punkty. W związku z tym napisałam, że Polska otrzymała ode mnie 10 punktów. Mówiąc jaśniej: to 10. miejsce w rankingu. 10. miejsce to nie zero. W jaki sposób potem te miejsca przeniesiono na punkty, które usłyszała publiczność? Tego nie wie żaden z jurorów - argumentowała.