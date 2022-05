Krystian Ochman nie ma żalu do Kalush Orchestra: "Są wyśmienici! Gratulacje dla nich"

Oni są wyśmienici! Gratulacje dla nich. To utwór bliski mojemu sercu, z tej całej Eurowizji najbliżej tego, co słucham na co dzień - mówił podekscytowany o artystach zza wschodniej granicy.

Nie wiedziałem, czego się spodziewać po tym procesie, ale zdecydowanie jestem zaszczycony, że mogłem być jego częścią. Uwielbiam robić to, co robię i mam szczęście, że mam was wszystkich po swojej stronie. Szacunek dla wszystkich, którzy wzięli udział w tej intensywnej przygodzie. Na pewno nie było to łatwe, ale jest to doświadczenie, które zawsze będę sobie cenił - pisze, na koniec zwracając się do obserwatorów: Z przyjemnością dzieliłem się tymi chwilami z wami wszystkimi. Ślę dużo miłości, a teraz czas wrócić do gry - zapowiada.