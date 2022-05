Eurowizja 2022. Krystian Ochman dziękuje za wsparcie i ocenia: "Myślę, że DOBRZE POSZŁO"

Todlatych 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ten konkurs nie ma nic wspólnego z jakością wykonywanych piosenek . Tu odzywa się tylko koniunktura . Szkoda że wysłano tak dobry wokal bo lepiej było wysłać jakiegoś nieopierzonego śpiewaka weselnego to byłby taki sam wynik . Powinni wysyłać na ten konkurs takich właśnie bo takie jest oczekiwanie koniunkturalne . Sławka czy Zenka by rzucono to może by zajęli pierwsze miejsca .