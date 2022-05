Eurowizja 2022. Znamy ZWYCIĘZCĘ tegorocznej edycji konkursu!

Gosc 2 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jestem ciekawa, jak bracia Ukrainscy czują się teraz w polskich domach? UKRAINO, WSTYD!!! Za tak wiele, dostaliśmy NIC!!! Wszyscy wiemy, że jest to konkurs polityczny, więc chociażby z tego względu, że gościmy Was bracia Ukrainscy na naszej ziemi, leczymy, edukujemy, wspieramy, wyposażamy Waszych żołnierzy, to sama przyzwoitość nakazywalaby docenić Krystiana i Jego wielki kunszt muzyczny, głos, kulturę... Bracia Ukraińcy, naprawdę POLSKA nie zasłużyła ani na jeden punkt? Tym samym, tak myślę, stracilliscie część naszej sympatii. A gdzie zorganizujecie przyszłą Eurovizje? Jeśli myślicie o POLSCE, to NIE MA NA TO ZGODY. Osobiście życzę Wam jak najlepiej, ale niesmak pozostanie... WSTYD, UKRAINO!!! Nie wygaiamy Was, ale czekamy na szybki koniec wojny i Wasz powrót do Ukrainy. Gdy tylko w Ukrainie będzie bezpiecznie, proszę, ZABIERAJCIE WASZE KOBIETY ORAZ DZIECI I WRACAJCIE DO SIEBIE. Upominam się o zwykłą PRZYZWOITOŚĆ!!!