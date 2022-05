Krystian Ochman zbiera gratulacje po drugiej próbie w Turynie! "Dawno nie byliśmy tak DUMNI z naszego reprezentanta!"

Lada dzień Krystian Ochman stanie w eurowizyjne szranki z reprezentantami z całej Europy. Do tej pory reprezentant Polski uchodził za jednego z faworytów tegorocznej edycji plebiscytu, co można uznać za miłe zaskoczenie po dobrych kilku latach odnoszenia sromotnych porażek. Jak powtarzają w kółko fani konkursu, aby wygrać Eurowizję, nie wystarcza jednak tylko talent wokalny i dobrze dobrana piosenka. Tutaj chodzi też o zrobienie porządnego show, a w tym zakresie nikt nie był do końca pewny, jak poradzi sobie Ochman.