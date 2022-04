Krystian Ochman ROZSTAŁ SIĘ Z DZIEWCZYNĄ! "Z odpowiednią osobą będzie pięknie. Nam nie wyszło"

Izka 35 min. temu zgłoś do moderacji 6 10 Odpowiedz

Miałam dzisiaj smutną sytuację. Byłam na obiedzie rodzinnym u mojego chłopaka. Jeszcze nie znam zbyt dobrze jego rodziny. Od rana miałam przeczucie, że to zły pomysł, bo kręciło mnie w kichach. Na miejscu okazało się, że toaleta jest bardzo blisko miejsca, w którym jedliśmy, bałam się, że jak skorzystam, to wszyscy usłyszą moje rewolucje. Z minuty na minutę było mi coraz trudniej się powstrzymać, ale na szczęście poczułam ulgę. Za bardzo się rozluźniłam i straciłam czujność. Zaśmiałam się z jednego żartu i puściła mi zapadnia... poszedł tak zwany wilgotny pierd, chlupnięcie, smród i ta niezręczna cisza. Spojrzeliśmy się wszyscy na siebie, a ja jak spłoszone zwierze odskoczyłam od stołu i wybiegłam na dwór. Biegłam tak bez tchu dobre z 30 minut aż zatrzymałam się w jakimś parku. Spojrzałam na telefon, a tam pełno połączeń i esemesów od chłopaka. Wyłączyłam telefon, wróciłam do siebie, umyłam się, przebrałam i zaczęłam płakać, że tak głupio skończyła się moja miłość. Nie wiem... może mogłam przeprosić, wytłumaczyć, udawać, że nic się nie stało... ale ja wszystko skreśliłam, uciekając. Chcę teraz tylko, żeby on już nigdy się do mnie nie odezwał, chcę zapomnieć, że go znałam i że tak zniszczyłam nasz związek. Nie będę już w stanie spojrzeć w oczy ani jemu, ani jego rodzinie.